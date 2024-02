FOTO Patru oameni și-au pierdut viața aseară, în Ceadîr-Lunga. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un pilon

18:50

Bancherul miliardar chinez Bao Fan, care a fost dat dispărut în urmă un an, a revenit acum și a demisionat din firma sa, China Renaissance Holdings Ltd. Într-un comunicat transmis de bancă se precizează că acesta a demisionat „din motive de sănătate și pentru a-și petrece mai mult timp cu familia”. Dispariția inexplicabilă a lui […] Articolul Miliardarul chinez dispărut în mod misterios în urmă cu un an a revenit acum și și-a dat demisia din compania lui apare prima dată în Realitatea.md.