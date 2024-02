O nouă întâlnire a Președintelui Maia Sandu, cu un grup de experți, formatori de opinie și jurnaliști pe tema refendumului privind aderarea RM la UE

10:40

Parlamentul ar putea modifica legislația penală în ce privește eliberarea sub garanție, după ce aceasta a început să fie aplicată mai des în cazul dosarelor de rezonanță. Despre aceasta a vorbit deputatul PAS Olesea Stamate la TV8 Potrivit deputatului autoritățile ar putea modifica legislația nu înainte de a examina și practica altor state din regiune ... Olesea Stamate: Parlamentul lucrează în regim de pompieri, dacă un judecător sau procuror au luat o decizie discutabilă, am schimbat legea, asta nu-i normal – Ce spune despre norma privind eliberarea sub garanție