Prim-ministrul Dorin Recean a vizitat crama „Leuntea-Vin”: „Îndemn pe fiecare să descopere și să aprecieze bogăția pe care ne-o oferă acest pământ”

13:10

Autoritățile municipale planifică măsuri noi de dezvoltare a unui set structurat și cuprinzător de acțiuni și strategii pentru promovarea transportului durabil și eficient în Chișinău. Pe 30 ianuarie 2024, în cadrul Proiectului finanțat de UE ”MOVE IT like Lublin”, a avut loc o nouă rundă de discuții privind măsurile de mobilitate durabilă în cadrul Planului […] Articolul Proiectul “MOVE IT like Lublin”: Sprijin pentru transformarea transportului public din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.