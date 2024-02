VIDEO Ceai și prăjituri, gratis, la marșul din Găgăuzia. Consilierul bașcanului: „Dumnezeu dă totul”

17:10

Federația Rusă consideră că formatul de negocieri „5+2" privind rezolvarea diferendului transnistrean ar putea fi reluat „în timp". Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova în cadrul unei conferințe de presă din 31 ianuarie. „Credem că formatul „5+2" are o șansă de a-și relua activitatea, în timp. […]