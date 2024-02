LIVE Marșul de la Comrat, dedicat celor celor două referendumuri ilegale din 2024

16:10

Comisia Europeană a propus prelungirea cu încă un an a suspendării tuturor taxelor vamale pentru importurile din Republica Moldova. În practică, exporturile a 7 categorii de produse agricole din Moldova – roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de struguri – ar putea în continuare să fie complet liberalizate, fără restricții tarifare. Precizările […]