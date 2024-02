Cazul bebelușului scos la vânzare: Avocatul Poporului a solicitat o investigație

12:20

Traian Băsescu are probleme de sănătate. El a fost internat în spital, la secția Boli Infecțioase, după ce medicii au stabilit că suferă de viroză pulmonară. Fostul președinte al României a mers la spital vineri seară, după ce s-a simțit rău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Băsescu este internat la Spitalul Militar din Capitală, unde …