Procuratura Anticorupție se fortifică – Igor Grosu: „Le oferim toate instrumentele, scuzele nu mai rezistă, altfel, îi voi lua cu mine la întîlnirile cu alegătorii”

14:30

Fostul deputat DA, Alexandr Slusari se arată nedumerit că statul taxează Zonele Economice Libere în cazul comercializării mărfurilor pe piața internă. Slusari învinuește autoritățile de faptul că nu au intervenit și că duc o politică ostilă în raport cu ZEL-urle, iar asta duce la descurajarea investitorilor. Fostul deputat are întrebări și față de ministrul Economiei, Dumitru ... Slusari nemulțumit că statul taxează ZEL-urile iar ministerul Economiei nu a propus soluții – Dumitru Alaiba, toată această perioadă, tu unde ai fost ?