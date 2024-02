Horoscop 2 februarie – BALANȚĂ – e posibil să luați niște bani

08:00

Ion Chicu, ex Prim-ministrul, constată că datoria de stat a crescut în 2023 cu încă 9,34 miliarde lei, iar ponderea acesteea în PIB a atins nivelul record de 37,9%. Aici este explicația de ce nu mai sunt bani pentru salarii asistenților sociali, pentru finanțarea grupelor pentru program prelungit, etc, susține Ion Chicu.