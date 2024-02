Navalnîi pregătește un plan împotriva lui Putin: „Toți rușii să iasă să voteze la prânz la alegeri. Zeci de milioane vor fi martori”

09:30

O profesoară din Rusia a fost plasată în arest preventiv pentru că a incendiat o şcoală, fără a provoca victime, după ce şi-a declarat „sprijinul pentru armata ucraineană" într-un video pe internet, a anunţat marţi Comitetul de Anchetă local, relatează AFP. The teacher who set fire to a school in Cheboksary was arrested for two months