Legendarul Marc Gasol și-a anunțat retragerea

Jose Mourinho vrea să revină la Manchester United. ”Simte că are treburi neterminate” Jose Mourinho (60 de ani) a rămas liber de contract, după ce AS Roma l-a dat afară la începutul acestui an. Totuși, ”The Special One” nu duce lipsă de oferte și ar putea reveni chiar pe banca celor de la Manchester United, formație antrenată în prezent de Erik ten Hag. Mourinho a condus-o pe Manchester United din vara lui 2016 și până în decembrie 2018, perioadă în care a câștigat Europa League și Cupa Angliei,...