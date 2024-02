AGE și HIAS Moldova: Colaborare pentru continuitatea platformei Dopomoga.gov.md

15:50

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 31 ianuarie 2023, conceptul Serviciului guvernamental de identificare la distanță a persoanei (eKYC - Electronic Know Your Customer), care urmează a fi dezvoltat și administrat de Agențiade Guvernare Electronică, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Implementarea eKYC va facilita interacțiunea digitală a cetățenilor și antreprenorilor cu instituțiile publice. Serviciul are ca scop principal dinamizarea tranzacțiilor electronice, facilitarea dezvoltării serviciilor electronice și creșterea ratei de adopție a identității digitale în rândul populației Republicii Moldova, prin implementarea unui mecanism eficient, fiabil și modern de stabilire la distanță a identității persoanelor. Conceptul aprobat prevede: - implementarea mecanismului de identificare și verificare a identității persoanei fizice în baza actelor de identitate prezentate, a imaginilor capturate și a informațiilor comunicate de persoană sau preluate din surse externe de date, utilizând imagini digitale, semnalmente biometrice faciale sau imagini video pentru detectare; - integrarea serviciului eKYC cu serviciul de semnătură și identificare EVOSign; - furnizarea noului serviciu persoanelor juridice de drept public și de drept privat, pentru prestarea serviciilor proprii; - reducerea costurilor operaționale de identificare a persoanei la distanță; - oportunitatea de identificare și verificare a identității persoanelor străine posesoare a unui act de identitate biometric emis de către un alt stat. Acest serviciu va oferi tuturor cetățenilor, inclusiv celor aflați în diasporă, investitorilor străini și altor părți interesate, instrumentele necesare pentru interacțiunea online cu instituțiile publice, agenții economici, băncile și notarii publici din Republica Moldova. eKYC se încadrează în planul de digitalizare a 100% din serviciile publice până în 2030, ca parte a Strategiei de Transformare Digitală. Pe parcursul anului 2024, va fi inițiată implementarea serviciului eKYC (crearea, pilotarea și dezvoltarea) și se va realiza din contul mijloacelor financiare oferite în cadrul proiectului susținut de Banca Mondială, costul estimat fiind de aproximativ 9,5 mln. lei. Costurile anuale pentru administrarea serviciului menționat se estimează la circa 1 mln. de lei și vor fi acoperite din bugetul anual al AGE. Proiectul poate fi consultat aici.