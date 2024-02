Compania Avia Invest, afiliată Ilan Șor, a pierdut irevocabil procesul cu Guvernul Republicii Moldova

11:30

Un minor în vârstă de 14 ani a murit după ce s-a prăbușit sub gheața subțire a iazului „La Izvor" din capitală. Cazul a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie pe bazinul acvatic din sectorul Buiucani, municipiul Chișinău. Potrivit primelor informații doi băieți minori cu vârstele de 14 …