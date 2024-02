VIDEO Nou-născut de vânzare. O ucraineancă invitată în Moldova pentru „o naștere în afara războiului” riscă să rămână fără copil

09:40

NewsMaker s-a confruntat cu o serie de provocări în acest an. Multe dintre proiectele noastre de granturi se epuizează. Astăzi, vrem să împărtășim cu voi știrile noastre — așa cum am făcut întotdeauna. Și vă mulțumim că mereu ne susțineți. Calculând bugetul pentru 2024, am ajuns la concluzia că avem un decalaj de 33%. Cu alte cuvinte, ne lipsesc banii pentru acoperirea proiectelor curente. Dacă nu îl închidem, va trebui să punem pe pauză unul dintre proiectele noastre preferate. În acest moment facem […] The post NewsMaker are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu ne descurca fără voi în acest an appeared first on NewsMaker.