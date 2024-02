Dorin Recean merge în Parlament! Va cere modificarea structurii Guvernului

22:00

Invitați: Radmila Popovici, scriitoare, Lilia Tusa, Asociația „Busuioc”, Padova, Italia Am discutat despre prietenia dintre oameni și valoarea acesteia. Invitatele au povestit istoria prieteniei lor și au menționat importanța relațiilor frumoase dintre oameni. Am aflat cât de adevărate sunt prieteniile atunci când te afli în diasporă. Articolul AUDIO/ Radmila Popovici: Am prieteni puțini, dar adevărați apare prima dată în Vocea Basarabiei.