Tatăl vitreg al copilei care a născut la 11 ani a fost reținut de Poliție

10:40

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței de vineri, 26 ianuarie, grupul de inițiativă, în număr de 32 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii procedurii de amalgamare voluntară a satului Floreni din raionul Anenii Noi cu orașul Sîngera din municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Examinând documentele prezentate, Comisia a … The post Satul Floreni din Anenii Noi s-ar putea uni cu localitatea Sângera din mun. Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Satul Floreni din Anenii Noi s-ar putea uni cu localitatea Sângera din mun. Chișinău apare prima dată în ZUGO.