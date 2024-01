Ministrul Parlicov: Astăzi putem alege, putem să cumpărăm de la Gazprom, de pe bursă, sau de la alți furnizori – Va conta cel mai bun preț

14:20

Jannik Sinner s-a calificat în prima sa finală de Grand Slam, după 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 cu Djokovic, iar dominația italianului a fost atât de mare încât sârbul nu a avut nici măcar o minge de break tot meciul. A fost pentru prima oară în cariera sa când Nole se confruntă cu o astfel de ... Djokovic după înfrângerea de la Australian Open: „Nu e începutul sfârșitului, așa cum cred unii, hai să vedem ce ne rezervă restul sezonului, încă am așteptări mari pentru celelalte Slamuri"