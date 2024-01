Portugalia vine în ajutorul fermierilor săi în încercarea de a evita proteste ca în Franța și Belgia

19:40

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, alături de membrii Comitetului executiv al BNM, a avut o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene (UE), Jānis Mažeiks, se anunță într-un comunicat al Băncii emis presei miercuri, 31 ianuarie curent. The Governor of the National Bank of Moldova (NBM), @dragu_anca , together with the members of […]