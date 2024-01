DOC Procuratura Anticorupție ar putea avea cu 54 de angajați mai mult. Proiect de lege

16:00

Anul trecut, în Republica Moldova au avut loc 535 de infracțiuni sexuale: 282 de violuri și 242 de cazuri de violență sexuală. Din 535 de cazuri de infracțiuni sexuale, în 375 au fost vizați copii. Iar în alte 73 de cazuri, minorii au fost supuși abuzului sexuală. Datele aparțin Inspectoratului General al Poliției (IGP), care […]