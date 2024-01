FOTO Un gimnaziu din raionul Nisporeni a fost vandalizat de un băiat din localitate. A furat și câteva laptopuri

10:30

Mama lui Andrian, copilul moldovean de 9 ani, lovit mortal de tren în Italia, cere ajutor. Femeia susține că nu are bani pentru a-i repatria corpul neînsuflețit în țară și al înmormânta. Inga a anunțat o colectare de fonduri. Femeia susține că are nevoie de 5000 de euro pentru toate formalitățile. Conform ei, copilul a […]