Serghei Şoigu, scos din minți la o fabrică de armament că nu produce destul: „Nu vă mai prostiţi”

08:20

Alain Delon a fost plasat sub protecţie judiciară Alain Delon, în vârstă de 88 de ani, a fost plasat sub protecţie judiciară. El poate în continuare să întocmească o serie de acte, cu excepţia celor mai importante, care sunt încredinţate unei terţe părţi, cum ar fi vânzarea unei proprietăţi. Potrivit informaţiilor BFM TV, Alain Delon a fost plasat sub protecţie judiciară de un judecător de protecţie, cunoscut anterior sub numele de judecător de tutelă, scrie News.ro. În cadrul sistemului de prot...