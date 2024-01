Serviciul militar de informaţii de la Kiev prevede o nouă contraofensivă ucraineană în primăvară

15:50

Comisia Europeană a propus, astăzi, prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Despre acest lucru a anunțat europarlamentarul român, Siegfried Mureșan. ,,Republica Moldova are perspectivă europeană și se integrează în din ce în ce mai multe programe și proiecte europene. Vrem ca legăturile economice cu Moldova … Articolul Europarlamentar: Comisia Europeană a propus prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre R.Moldova și UE apare prima dată în Punctul pe i.