Ex-director adjunct al SIS: Instituția suferă din cauza reformei eșuate

17:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) la care s-au abordat probleme ale sistemului judecătoresc, în special, corupția din sistem. Acest subiect a fost discutat în lumina Strategiei Naționale de Securitate, adoptată recent, care identifică corupția, inclusiv în sistemul de justiție, drept o amenințare gravă în adresa securității […] The post A fost convocat Consiliul Suprem de Securitate la care s-a discutat despre situația din domeniul justiției appeared first on Omniapres.