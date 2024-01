Procuratura Anticorupție își fortifică potențialul – Guvernul a decis majorarea statelor de personal pentru această instituție

13:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, a recepționat cererea furnizorului de gaze de ajustare a tarifelor pentru furnizarea gazelor naturale, în contextul obligației de serviciu public. Potrivit legislației Regulatoraul are la dispoziție un interval de timp de 90 de zile dar decizia ar putea fi luată mai repede în intervalul de 30 ... Ce spune ANRE despre solicitarea Moldovagaz – Cât timp are Regulatorul pentru a coborî tariful The post Ce spune ANRE despre solicitarea Moldovagaz – Cât timp are Regulatorul pentru a coborî tariful appeared first on Politik.