inspirăm liderii: 43 de manageri maib au absolvit programul „maib leaders’ growing journey”

Probabil în mintea fiecăruia tânăr, măcar o dată în viață, când se trezea pe la vreo ora 7.0 ca să plece la școală sau universitate a trecut următorul gând: „Ce bine ar fi fost dacă lecțiile începeau mai târziu!". Noi am hotărât să cercetăm mai în detaliu acest subiect și să aflăm cine decide la ce oră încep lecțiile din țara noastră, care este experiența altor state și ce cred urmăritorii noștri despre acest subiect. De asemenea, am identificat un studiu care a analizat cum s-a modificat sănătatea și rezultatele academice ale unor tineri din Anglia care și-au început timp de doi ani lecțiile la ora 10.00. În ce măsură contează ora la care încep elevii lecțiile citiți în acest articol.