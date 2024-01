video | Concepte inovative de dezvoltare a copiilor la Anenii Noi

09:40

Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță lansarea unui nou proiect pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova – „Fotbal în grădinițe”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Obiectivul acestuia constă în încurajarea micuților din întreaga țară să practice sportul și să ducă un mod de viață sănătos, potrivit Federației: „Dată fiind vârsta preșcolară … The post „Fotbal în grădinițe”: FMF lansează un program gratuit pentru copii first appeared on ZUGO. Articolul „Fotbal în grădinițe”: FMF lansează un program gratuit pentru copii apare prima dată în ZUGO.