Republica Moldova nu va denunța toate acordurile cu CSI – Precizarea făcută de noul ministru de Externe, Mihai Popșoi

Guvernul nu va mai oferi compensații în factură, spune ministrul Alexei Buzu. Oficialul susține că, începînd cu următorul sezon rece, moldovenii vor beneficia de compensații monetare, notează newsmaker.md. „Ne pregătim pentru sezonul următor. Vom trece la un sistem de compensație monetar total, la 100%, pentru toți beneficiarii. Acesta va fi ultimul sezon în care vom ... Este ultimul an în care statul acordă compensații în factură – Anunțul făcut de ministrul Buzu