VIDEO Tineri din Anenii Noi – infractori în Chișinău. Au furat bunuri și bani din cel puțin 10 mașini

12:10

O moldoveancă voia să intre în țară cu 125.000 de gloanțe pneumatice. Conform Serviciului Vamal, femeia avea acte permise pentru doar 25.000, iar altele 100.000 le-a ascuns sub bancheta din spate a automobilului pe care îl conducea. Cazul a fost înregistrat dimineața de 30 ianuarie 2024, la Leușeni. Femeia cercetată are 60 de ani și […] Articolul FOTO, VIDEO „Surpriză” la vamă: O moldoveancă voia să intre în țară cu 100.000 de gloanțe ascunse sub bancheta mașinii apare prima dată în Realitatea.md.