Moldova rămîne în topul statelor cu cele mai frecvente adresări la CtEDO – În 2023, numărul lor a fost mai mare decât toate cererile, în cei 26 de ani, de când poate fi acționată la Curtea Europeană

Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, reia criticile la adresa ministrului Economiei, Dumitru Alaiba. Slusari a trecut în revistă toate inițiativele ministrului Alaiba și i-a dat de înțeles că este decuplat de realitate. „Omul a vrut să comaseze ANRE cu Consiliul Concurenței. Jumătate de an practic au fost paralizate ambele instituții. Omul a ...