Moldovenii vor putea face tranzacții fără numerar mai simplu, rapid și ieftin. BNM a depus cererea de aderare la SEPA

Federația Rusă „nu are dreptul moral, și nici legal" să participe la formatul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, „5+2". Declarația a fost făcută de ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, responsabil de dosarul transnistrean, Păun Rohovei, care se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a declarat că Ucraina nu se va așeza la masa […]