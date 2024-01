Canada va impune noi sancțiuni împotriva presei din Moldova care dezinformează în interesul Rusiei? Mélanie Joly: „Vom colabora și cu alte țări”

09:00

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene desemnat, Mihai Popșoi, depune jurământul de învestire în funcție. Ceremonia are loc la Președinție, pe 29 ianuarie, în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a premierului Dorin Recean. Urmăriți evenimentul în direct pe NM. Fotoliul de ministru de Externe a devenit vacant după ce Nicu Popescu a demisionat […] The post LIVE Mihai Popșoi depune jurământul de învestire în funcția de ministru al Afacerilor Externe appeared first on NewsMaker.