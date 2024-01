PAS are un nou deputat. Curtea Constituțională a validat mandatul

14:50

O femeie de 53 de ani, din Italia, a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului, pentru că și-a obligat fiica de 16 ani să țină o dietă strictă, ca să nu depășeașcă niciodată 47 de kilograme, spunându-i în permanență că este „urâtă și grasă".