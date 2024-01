PAS are un nou deputat. Cine este și ce funcție a ocupat până acum

09:40

Camioane cu ajutor umanitar s-au întors din drum, duminică, în sudul Fâşiei Gaza, din cauza unor manifestaţii în favoarea eliberării ostaticilor israelieni, relatează AFP. ”Aproximativ 200 de manifestanţi” s-au adunat în zona punctului de trecere a frontierei Kerem Shalom, anunţă COGAT, un organ al Ministerului israelian al Apărării care coordonează activităţile civle ale armatei israeliene în teritoriile palestiniene ocupate.”Umanitarism în scopuri umanitare”, scandau manifestanţii, care vor ca ajutorul să nu intre în Fâşia Gaza atât timp cât ostaticii nu sunt eliberaţi. Unii dintre manifestanţi au apropiaţi care sunt ţinuţi în continuare ostatici în Fâşia Gaza, declară unul dintre ei AFP. The fifth day in a row of blocking the Kerem Shalom crossing: the police blocked the road leading to Kerem Shalom.Dozens of protesters, including families of the victims, march on foot on the way to the crossing: “No aid will pass until the last of the hostages returns.” pic.twitter.com/VunynfihWi— Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) January 28, 2024 Doar două posturi de frontieră permit livrarea de ajutor în Fâşia Gaza - la Rafah, la frontiera cu Egiptul, şi Kerem Shalom, în sudul Israelului.Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac fără precedent al Hamas la 7 octombrie, în sudul Israelului, soldat cu 1.140 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale.Aproximativ 250 de persoane au fost răpite în Israel în timpul atacului şi conduse în Fâşia Gaza, dintre care 100 au fost eliberate la sfrşitul lui noiembrie într-un armistiţiu, în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni din Israel.Potrivit autorităţilor israeliene, 132 de ostatici sunt în continuare reţinuţi în Fâşia Gaza, dintre care 28 sunt presupuşi morţi. Israelis under the protection of Israeli forces close the Kerem Shalom crossing to prevent food trucks from entering the Gaza Strip. pic.twitter.com/6PZvh6gSJO— S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 28, 2024 SITUAŢIE UMANITARĂ ”DEZASTRUOASĂ”Ca represalii, Israelul s-a angajat să ”aneantizeze” Hamasul, care a preluat puterea în această enclavă de coastă în 2007.Potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, 26.422 de persoane, marea majoritate copii, adolescenţi şi femei, au fost ucise în operaţiuni israeliene.Joi şi vineri, manifestanţi israelieni au împiedicat, în punctul de trecerea frontierei Kerem Shalom, camioane cu ajutor umanitar să intre în terminal.”Imposibilitatea de a trimite hrană, apă şi ajutor medical va agrava situaţia umanitară dezastruoasă”, deplânge Biroul ONU de coordonare a ajutorului umanitar (OCHA).COGAT anunţa duminica trecută că 260 de camioane încărcate cu ajutor au intrat în Fâşia Gaza, apreciind că era vorba despre ”cel mai mare număr (de vehicule) de la începutul Războiului” din Fâşia Gaza.Însă OCHA îl contrazice şi subliniază că observă, din prima parte a lui ianuarie, ”o scădere a accesului în zone din nordul şi centrul Fâşiei gaza” ale distribuirii de ajutor umanitar, în parte din cauza ”unor întârzieri excesive a unor convoaie în puncte de trecerea frontierei”.