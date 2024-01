Mihai Popșoi: Vom face demersuri ca Rusia să renunțe la prezența militară din stânga Nistrului

11:50

Republica Moldova va beneficia de susținere nerambursabilă sub formă de grant în valoare de 1,9 milioane euro din partea Japoniei. Astăzi în executiv a fost aprobat proiectul pentru ratificarea acordului de grant, întocmit prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu...