Anatol Țăranu: Reforma justiției moldovenești nu arată așa cum se planificase

10:20

Prin pct. 18 al Memorandumului cu FMI, semnat la 20 noiembrie 2023 (imagini în anexe), guvernul Maiei Sandu își lua angajamentul să asigure și să consolideze independența Băncii Naționale. N-a reușit să se usuce semnătura pe acel document, că gruparea PAS a considerat mai importantă relația lor cu USR, decât Programul pe care-l are Republica […] The post Ion Chicu: Dacă FMI nu va aplica ca și partenerii Maiei Sandu din PPE standarde duble, această Instituție Financiară Internațională va întrerupe Programul cu Republica Moldova appeared first on Omniapres.