Comisia de licitaţie pentru comercializarea dreptului de a încheia contractele de amplasare a unităților de comerț prin amplasamente

18:30

Astăzi, 22 ianuarie, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizației „People in Need". În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte ce țin de condițiile colaborării dintre administrația publică locală și această asociație. În timpul discuției, s-au abordat perspectivele unor inițiative și programe comune, orientate spre susținerea populației. Reprezentanții „People in