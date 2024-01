Putin se pregătește de o vizită într-un stat membru NATO

08:30

Pe măsura continuării agresiunii militare ruse, care durează deja de aproape doi ani, armata ucraineană îmbătrânește vizibil. În general, agresiunii ruse i se opun astăzi bărbații ucraineni de vârstă mijlocie, ceea ce are consecințe asupra planificării și executării anumitor operațiuni, relatează The Sunday Times. „Vârsta medie a unui soldat din batalionul meu este de 45 de ani", a […]