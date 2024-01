Membrii trupei rock Bi-2 riscă să fie expulzaţi din Thailanda şi daţi pe mâna autorităţilor ruse

18:20

Am simțit că mă sufoc doar în clipa când Livia a deschis ușa cabinetului meu în care în acele clipe lucram la o nouă scenă din romanul meu despre războiul din Ucraina și mi-a spus că gazul s-a răspândit în toată casa. Cu două ore în urmă am băut un ceai la bucătărie. Livia reteza codițele merelor și le umplea cu dulceață. Înainte să ies din bucătărie am văzut cum a băgat strachina cu mere în pântecele plitei cu gaz și a ieșit după mine în hol. Am înțeles că s-a stins focul și că gazul în tot răs...