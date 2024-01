O fetiță de 11 ani din centrul țării a născut. Poliția a pornit o cauză penală pentru viol

16:00

În cadrul ședinței din 26 ianuarie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul plăților din bugetul de stat către partidele politice pentru anul 2024. În total, pentru finanțarea formațiunilor, în acest an, au fost alocate 54 de milioane de lei. Suma este cu 6 milioane mai mult decât în 2023 și cu 12 milioane mai […]