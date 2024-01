Zilnic, cel puțin un copil din Moldova este victimă a infracțiunilor sexuale. Date statistice și sfaturile psihologului

11:30

Un minor în vârstă de 14 ani a murit după ce s-a prăbușit sub gheața subțire a iazului „La Izvor” din capitală. Cazul a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie pe bazinul acvatic din sectorul Buiucani. Informațiile au fost confirmate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a […] The post Un adolescent de 14 ani s-a înecat în iazul „La Izvor” din Chișinău appeared first on NewsMaker.