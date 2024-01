Trupele ruse - in ofensiva in mai multe zone de pe linia frontului din Ucraina, in timp ce ambele tabere continua bombardamentele in zonele de granita - VIDEO

Trupele ruse - in ofensiva in mai multe zone de pe linia frontului din Ucraina, in timp ce ambele tabere continua bombardamentele in zonele de granita - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md