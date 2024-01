Proaspătul ministru de Externe a discutat cu ambasadorul României despre prima sa vizită la București

09:40

Negociatorii americani au elaborat un acord provizoriu care reunește cererile israeliene şi ale Hamas şi care ar permite eliberarea celorlalţi ostatici şi întreruperea ostilităților timp de până la două luni, relatează The New York Times, citată de Times of Israel. Conform raportului: „În prima fază, luptele s-ar opri pentru aproximativ 30 de zile, în timp […]