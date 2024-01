Fostul Președinte interimar la Banca de Economii, condamnat la 10 ani de închisoare cu executare – A favorizat sustragerea a 100 milioane dolari SUA, de către un grup criminal

15:20

Prețul la energia electrică ar putea să coboare, spune directorul general interimar al S.A Energocom, Victor Bînzari, potrivit căruia compania urmează să ceară o micșorare de tarif de 10 la sută până la începutul lunii februarie. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Energocom în calitate de furnizor central, cel ... Energocom, solicită o micșorare de tarif la energia electrică – A acumulat devieri pozitive The post Energocom, solicită o micșorare de tarif la energia electrică – A acumulat devieri pozitive appeared first on Politik.