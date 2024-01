8 motive să bei suc de morcovi

Sucul de morcovi, obținut din morcovi întregi, se remarcă prin valoarea sa nutritivă excepțională. Acesta nu doar furnizează potasiu și vitamina C, ci este și extrem de bogat în provitamina A. Se presupune că consumul de suc de morcovi sprijină sistemul imunitar și contribuie la îmbunătățirea sănătății ochilor și a pielii. Iată opt beneficii semnificative ale sucului de morcovi: 1. Foarte hrănitor Sucul de morcovi este sărac în calorii și carbohidrați, în timp ce conține numeroase substanțe nutritive. O cană (236 de grame) conține: Calorii: 94 Proteine: 2 grame Grăsimi: mai puțin de 1 gram Carbohidrați: 22 grame Zaharuri: 9 grame Fibre: 2 grame Vitamina A (ca provitamina A): 251% din valoarea zilnică (DV) Vitamina C: 22% din VD Vitamina K: 31% din VD Potasiu: 15% din VD Sucul de morcovi furnizează, de asemenea, pigmenții carotenoizi luteină și zeaxantină, care acționează ca antioxidanți în organism. Antioxidanții luptă împotriva moleculelor instabile numite radicali liberi. Principalul carotenoid din sucul de morcovi este betacarotenul, care este responsabil pentru culoarea portocalie a morcovilor. Organismul dumneavoastră îl transformă în vitamina A, un antioxidant. 2. Poate îmbunătăți sănătatea ochilor Sucul de morcovi conține cantități mari de substanțe nutritive care sunt benefice pentru ochii tăi. Mai exact, 1 cană (236 de grame) de suc de morcovi conține peste 250% din doza zilnică pentru vitamina A, în principal sub formă de carotenoizi provitamina A, cum ar fi betacarotenul). Vitamina A este vitală pentru sănătatea ochilor. Mai multe studii asociază consumul de fructe și legume care conțin provitamina A cu un risc mai mic de orbire și de boli oculare legate de vârstă. Mai mult, sucul de morcovi este o sursă excelentă de luteină și zeaxantină, alte două carotenoide care se acumulează în ochi și îi protejează de lumina dăunătoare. Un aport alimentar ridicat de luteină și zeaxantină vă poate reduce riscul de probleme oculare, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă. O analiză mai veche a șase studii a asociat un aport alimentar ridicat al acestor compuși cu un risc cu 26% mai mic de degenerescența maculară târzie, în comparație cu cei cu un aport alimentar scăzut. 3. Poate stimula imunitatea Sucul de morcovi poate da un impuls sistemului tău imunitar. Atât vitaminele A, cât și C care se găsesc în sucul de morcovi acționează ca antioxidanți și protejează celulele imunitare de deteriorarea radicalilor liberi De asemenea, sucul de morcovi reprezintă o sursă abundentă de vitamina B6, furnizând 30% din doza zilnică recomandată într-o cană (236 de grame). Vitamina B6 nu doar este esențială pentru un răspuns imunitar optim, ci și o deficiență a acesteia este asociată cu slăbirea imunității. Într-un studiu efectuat asupra adulților în vârstă, deficitul de vitamina B6 a dus la scăderea producției unei molecule semnalizatoare denumită interleukina 2, responsabilă de reglarea activității celulelor imunitare. Iar un studiu pe rozătoare a constatat că un aport alimentar inadecvat de vitamina B6 a interzis creșterea celulelor imunitare numite limfocite. 4. Poate oferi efecte anticancerigene Studiile de laborator indică faptul că anumiți compuși din sucul de morcovi ar putea oferi protecție împotriva cancerului. În mod specific, poliacetilenii, betacarotenul și luteina prezente în extractul de suc de morcovi par a avea eficacitate împotriva celulelor canceroase umane. Conform unui studiu în laborator, tratamentul celulelor de leucemie și cancer de colon cu betacaroten a condus la decesul celulelor canceroase și la oprirea ciclului de creștere celulară. De asemenea, într-un studiu efectuat pe animale, poliacetilenii din morcovi au demonstrat capacitatea de a reduce atât numărul cât și rata de creștere a tumorilor colorectale la șobolani. Este important să menționăm că doza de poliacetileni administrată șobolanilor a fost similară cu cea pe care oamenii o pot obține dintr-un consum zilnic tipic de morcovi. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că, deși aceste rezultate sunt promițătoare în studiile de laborator și pe animale, există un număr limitat de cercetări la nivel uman, și mai multe studii extinse sunt necesare. Este crucial să nu se interpreteze sucul de morcovi ca un tratament împotriva cancerului, iar consultarea unui profesionist medical este esențială în gestionarea oricăror probleme de sănătate. 5. Poate îmbunătăți gestionarea zahărului din sânge Consumul moderat de suc de morcovi poate contribui la reducerea nivelului de zahăr din sânge. Studiile efectuate în special pe șobolani cu diabet de tip 2 indică faptul că sucul de morcovi fermentat poate reduce glicemia și îmbunătăți alți markeri asociati bolii. Aceasta se datorează conținutului de probiotice din sucul fermentat, care sunt bacterii benefice cunoscute pentru influențarea bacteriilor intestinale asociate cu diabetul. Un studiu anterior efectuat pe rozătoare a sugerat că sucul de morcovi mov poate stimula gestionarea glicemiei datorită efectului antiinflamator al pigmenților săi antocianici. Cu toate acestea, aceste cercetări se referă la tipuri specifice de suc de morcovi, iar impactul sucului de morcovi obișnuit asupra glicemiei nu este încă clar. Cu toate acestea, merită menționat că sucul de morcovi are un indice glicemic (IG) scăzut, ceea ce înseamnă că el are un impact redus asupra nivelului de zahăr din sânge. Consumul de alimente și băuturi cu indice glicemic scăzut poate contribui la îmbunătățirea gestionării glicemiei la persoanele cu diabet. Cu toate acestea, este esențial să se monitorizeze dimensiunea porțiilor, deoarece o cantitate prea mare poate afecta nivelul de zahăr din sânge. În general, se consideră că 4 uncii reprezintă o porție sigură. 6. Poate îmbunătăți sănătatea pielii Substanțele nutritive conținute în suc de morcovi pot aduce beneficii notabile pentru sănătatea pielii. O singură cană (236 de grame) de suc de morcovi furnizează peste 20% din doza zilnică recomandată pentru vitamina C, un nutrient solubil în apă esențial pentru sinteza colagenului. Colagenul, ca proteină fibroasă prezentă în mod abundent în organism, contribuie la elasticitatea și rezistența pielii. De asemenea, vitamina C acționează ca un antioxidant, oferind protecție pielii împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi. Betacarotenul prezent în sucul de morcovi poate, de asemenea, să ofere sprijin pielii. Conform unor studii revizuite, o dietă bogată în carotenoizi, inclusiv betacaroten, poate proteja pielea împotriva efectelor dăunătoare ale razelor ultraviolete (UV) și poate îmbunătăți aspectul general al pielii. 7. Poate stimula sănătatea inimii Sucul de morcovi poate contribui la reducerea factorilor de risc asociati bolilor de inima. În primul rând, este o sursă bogată de potasiu, mineral cu un rol esențial în reglarea adecvată a tensiunii arteriale. Studiile indică faptul că o dietă bogată în potasiu poate oferi protecție împotriva hipertensiunii arteriale și a riscului de accident vascular cerebral. În plus, compușii antioxidanți din suc de morcovi pot aduce beneficii suplimentare inimii. Un studiu efectuat pe o perioadă de 3 luni, care a inclus 17 adulți cu niveluri ridicate de colesterol și trigliceride, a constatat că consumul a 2 căni (480 ml) de suc de morcovi zilnic a crescut semnificativ nivelurile de antioxidanți din sânge și a redus oxidarea lipidelor, un factor ce poate contribui la apariția bolilor de inimă. Cu toate acestea, este important de menționat că mai multe cercetări sunt necesare pentru a valida pe deplin aceste constatări, în special în contextul populației umane. 8. Vă poate proteja ficatul Se consideră că carotenoizii din suc de morcovi contribuie la menținerea sănătății ficatului. Mai multe studii sugerează că proprietățile antiinflamatorii și antioxidante ale acestor compuși protejează împotriva bolii ficatului gras non-alcoolic (NAFLD). Boala ficatului gras non-alcoolic apare atunci când grăsimea se acumulează în ficat, adesea ca rezultat al unei alimentații nesănătoase, a excesului de greutate sau a obezității. În evoluția sa, poate progresa către cicatrizarea ficatului și daune durabile. Un studiu desfășurat pe parcursul a 8 săptămâni, efectuat pe șobolani, a indicat că consumul de suc de morcovi a dus la reducerea anumitor markeri asociati NAFLD. Un alt studiu realizat pe rozătoare a furnizat rezultate similare, arătând că sucul de morcovi nu a diminuat grăsimea acumulată pe ficat, dar a redus markerii inflamatori în sânge. Precauții legate de consumul de suc de morcovi Deși sucul de morcovi este general sigur pentru majoritatea oamenilor, există câteva aspecte de care ar trebui să fiți conștienți. Anumite sucuri de morcovi, în special cele proaspăt preparate, pot să nu fie pasteurizate pentru a elimina bacteriile dăunătoare. Persoanele însărcinate, adulții în vârstă, copiii mici și cei cu un sistem imunitar slăbit ar trebui să evite sucul de morcovi nepasteurizat. Consumul excesiv de suc de morcovi poate cauza carotenemie, o condiție în care pielea capătă o nuanță galben-portocalie din cauza nivelului crescut de betacaroten din sânge. Deși nu este periculoasă, această schimbare temporară în aspect poate fi alarmantă. Problema se rezolvă de obicei prin eliminarea temporară a alimentelor bogate în betacaroten din dietă. Sucul de morcovi are mai puține fibre decât morcovii întregi și conține zaharuri naturale. Datorită conținutului mai mic de fibre, zaharurile din suc sunt absorbite mai rapid. Consumul excesiv poate afecta nivelul de zahăr din sânge, iar persoanele cu diabet ar trebui să monitorizeze cu atenție consumul, mai ales dacă nu este însoțit de alte gustări. Este întotdeauna recomandat să discutați cu un profesionist medical sau un nutriționist pentru a determina cantitatea potrivită de suc de morcovi în dieta dumneavoastră, în funcție de nevoile individuale de sănătate și condiții preexistente. 