O fetiță de 11 ani din centrul țării a născut. Poliția a pornit o cauză penală pentru viol

20:00

Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit bugetar de peste 16 miliarde de lei. Informația a fost prezentată pe 26 ianuarie de Ministerul Finanțelor. Suma este de două ori mai mare, decât în 2022 – an în care deficitul bugetar a constituit 8,7 miliarde de lei. Potrivit sursei citate, în 12 luni […] The post Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit bugetar de două ori mai mare față de 2022. Care sunt veniturile appeared first on NewsMaker.