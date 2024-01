Crima dintr-un local din Chișinău. Ce pedeapsă riscă un individ învinuit că și-a ucis partenerul de afaceri

19:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate în ședință. Corupția din justiție – pe agenda discuțiilor. Șefa statului a semnat un decret cu privire la crearea Comisiei pentru elaborarea Strategiei naționale de apărare a Republicii Moldova. Gazul s-ar putea ieftini cu 12,5%. Moldovagaz a […]