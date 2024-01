ULTIMA ORĂ: Partidul „Renaștere” a EXCLUS din partid 3 consilieri raionali din Orhei

07:40

Fostul preşedinte american Donald Trump a obţinut, marţi, o victorie în cursa prezidenţială republicană din New Hampshire, potrivit proiecţiilor Edison Research, fiind mai aproape de o revanşă în noiembrie cu preşedintele democrat Joe Biden, chiar dacă singura sa rivală rămasă, fostul ambasador la ONU Nikki Haley, a promis că va continua să lupte în ciuda […]