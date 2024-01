Noi detalii privind membrii trupei Bi-2, reținuți în Thailanda. Jurnalist: sunt ținuți într-o cușcă în aer liber, la 35-40 de grade

17:00

Două persoane, o mamă și copilul ei în vârstă de 7 ani, au fost lovite pe trecerea de pietoni. Urmare a accidentului, ambele persoane au fost transportate la spital. Cazul a avut loc pe 26 ianuarie, în orașul Vatra. Polițiștii au fost informați la ora 15:15 că în orașul Vatra, aflat sub jurisdicția sectorului Buiucani