Guvernul își extinde organigrama – Premierul Recean va solicita Parlamentului instituirea funcției de vicepremier pentru integrare europeană, fără portofoliu

Fortificarea Procuraturii Anticorupție (PA), obținerea unui sediu separat, repartizarea dosarelor care nu mai sunt de competența PA și majorarea numărului de angajați în cadrul instituției, acestea sunt doar câteva dintre prioritățile pentru anul 2024 anunțate de procurorul-șef al PA, Veronica Dragalin. Ea spune că PA are cel mult două luni la dispoziție pentru a analiza ...