Nu vor sa se inroleze in armata. 10 ucraineni, prinsi in timp ce traversau ilegal vama. Unul dintre avea droguri in geanta

Nu vor sa se inroleze in armata. 10 ucraineni, prinsi in timp ce traversau ilegal vama. Unul dintre avea droguri in geanta

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md