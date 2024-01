FOTO Adoptă un animal. Fotbaliștii de la Zimbru Chișinău au ieșit pe teren cu cățeluși în brațe

15:50

Moldindconbank este liderul pieței la portofoliul de carduri bancare emise, care depășește cifra de 1,2 milioane, ceea ce atrage o responsabilitate sporită în vederea protecției clienților împotriva escrocilor. Despre aceasta a declarat Alexander Picker, președintele Comitetului de Conducere al Moldindconbank, în cadrul emisiunii «Dimineața» de la TV ONE, vorbind despre campania socială, lansată recent de către bancă. «Suntem conștienți că escrocii au transformat furtul datelor personale și ale cardurilor într-un business, iar tentativele […]